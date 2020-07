Geen straf voor sushiketen Sumo wegens documentaire

In de strafzaak tegen sushiketen Sumo wegens belastingfraude worden geen straffen opgelegd aan de horecaondernemers. Reden hiervoor is de documentaire die was gemaakt tijdens het opsporingsonderzoek. Dit staat in het vonnis dat donderdag bij de rechtbank in Rotterdam is uitgesproken.

Volgens de rechtbank heeft het OM de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht door de documentairemaker te laten meekijken zonder dat de verdediging hiervan op de hoogte was. De rechtbank oordeelt wel dat de horecaondernemers schuldig zijn aan belastingfraude.

Het Openbaar Ministerie had in de zaak 21 maanden cel geƫist en een boete van 189.000 euro.