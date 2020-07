Meer handhavers en verbod alcoholverkoop op Wallen vanwege drukte

De inzet van extra handhavers en hosts en een verbod op de verkoop van alcohol in winkels op de Wallen moeten de drukte in de Amsterdamse binnenstad beter beheersbaar maken. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft deze extra maatregelen aangekondigd omdat het momenteel erg druk is in de hoofdstad, waardoor mensen op straat onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden.

De verkoop van alcohol op de Wallen is verboden vanaf 16.00 uur tot na middernacht. Caf├ęs en restaurants mogen nog wel alcohol schenken. De veiligheidsregio wil echter voorkomen dat mensen drankjes die ze in de winkel kopen op straat gaan drinken met als gevolg dat ze minder goed 1,5 meter afstand houden en het voor handhavers lastiger is ze op hun gedrag aan te spreken. Het verbod geldt vanaf dit weekend en duurt tot 1 september.

Ook op het Leidse- en Rembrandtplein komen extra toezichthouders voor de naleving van de 1,5 meter afstand.

Burgemeester Femke Halsema roept alle dagjesmensen en toeristen op drukte te vermijden en daarover voordat ze de stad bezoeken goed na te denken. Via social media wordt in meerdere talen opgeroepen de weekenden te vermijden en tripjes naar Amsterdam op doordeweekse dagen te plannen, aangezien het dan op de meeste plekken rustiger is in de stad.

“Het is van groot belang dat iedereen afstand houdt van elkaar, zowel de Amsterdammer als de internationale toerist”, zegt Halsema, die bij het landelijke Outbreak Management Team advies heeft gevraagd over hoe om te gaan met de toename van bezoekers aan de hoofdstad in deze coronatijd. “Alleen met elkaar kunnen we nieuwe uitbraken van het virus voorkomen. Een nieuwe lockdown is het laatste wat we willen.”

De vele bezoekers en het gebrek aan ruimte in de krappe straten in de binnenstad blijven volgens haar zorgelijk. Vorige week kwam de veiligheidsregio al met maatregelen om de drukte te spreiden. Zo is er op de Wallen op vrijdag- en zaterdagavond eenrichtingsverkeer en kunnen delen van de rosse buurt bij grote drukte tijdelijk worden afgesloten. Ook in de Kalverstraat kan bij te veel winkelend publiek eenrichtingsverkeer worden ingesteld en kan indien noodzakelijk de toegang tijdelijk worden ontzegd.

De burgemeester en de stadsdeelvoorzitter van de binnenstad hebben deze week met ondernemers in de binnenstad gesproken. Na dit weekend gaan ze opnieuw met ze om tafel.