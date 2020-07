Minder plekken voor coschappen door bankroet ziekenhuizen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ruim vijftig plekken per jaar minder voor coschappen voor medisch studenten die dokter willen worden en daarvoor praktijkervaring moeten opdoen in een ziekenhuis. Dat is vooral een gevolg van de faillissementen van het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen, die veel studenten van de UvA opnamen. Het aantal plekken daalde van circa 350 naar ongeveer 300.

Frank van den Bosch, directeur communicatie van het betrokken Universitair Medisch Centrum, bevestigt een bericht in De Volkskrant hierover.

Wie zich deze maand heeft ingeschreven voor een master (waarvan coschappen deel uitmaken) kan volgende zomer pas beginnen, aldus Van den Bosch. De problemen door het bankroet van de ziekenhuizen komen bovenop die door corona, waarmee alle universiteiten te maken hebben. Er zijn een paar maanden geen mogelijkheden voor coschappen geweest.

Volgens Van den Bosch vinden studenten het anders veelal ook niet zo ’n probleem om te wachten tot ze met de coschappen kunnen beginnen en gaan ze intussen een tijdje iets anders doen, bijvoorbeeld stage lopen in het buitenland. Maar ook dat is nu door de corona niet mogelijk en daarom willen ze juist nu meteen doorgaan.