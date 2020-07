Ministerie krijgt veel vragen over aanscherpen reisadvies Kroatië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het aangescherpte reisadvies voor Kroatië. Onder anderen vakantiegangers die naar Kroatië vertrokken toen het reisadvies nog op geel stond, zeggen erdoor in problemen te komen. Maar door dit aangescherpte advies op te volgen dragen ze wel echt bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland, aldus het ministerie.

Omdat er gezondheidsrisico’s zijn bij het reizen naar, of terugkeren uit een land dat een oranje reisadvies heeft, adviseert het ministerie mensen 14 dagen in thuisquarantaine te gaan om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen.

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in Kroatië paste het ministerie het reisadvies dinsdag aan. Alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Reisorganisaties voeren geen reizen meer uit naar Kroatië en in geval van een pakketreis of een samengestelde reis hebben ze de verplichting reizigers te repatriëren. “Voor het reisadvies wordt door gezondheidsinstituut RIVM bijvoorbeeld ook gekeken naar welke maatregelen er door landen genomen worden om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen en hoe die maatregelen worden nageleefd”, aldus Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De reisorganisaties kunnen vragen over de gevolgen van een geboekte reis of dekking van de verzekering het beste beantwoorden”, aldus het ministerie. “Of u uw reis moet laten doorgaan, of eerder terug moet keren, is een beslissing die u zelf moet nemen. Het reisadvies is bedoeld om deze beslissing te kunnen nemen.”

Reisbrancheorganisatie ANVR pleitte woensdag voor het instellen van een Europees reisadvies voor buitenlandse reizen. Volgens topman Frank Oostdams is aan de consument niet meer uit te leggen dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Kroatië deze week niet heeft aangepast, en Nederland wel. Oostdams wil dit soort reisadviezen op Europees niveau worden genomen.