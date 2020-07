Pathé komt met drive-inbioscoop in Amsterdam

Bioscoopketen Pathé komt deze zomer met een drive-inbioscoop in Amsterdam. Op het terrein van evenementenlocatie Borchland in Amsterdam-Duivendrecht kunnen filmliefhebbers vanaf 31 juli dagelijks bioscoophits van het afgelopen jaar zien. Op het programma staan onder meer The Lion King, Penoza, Mees Kees 5 en de Oscarwinnaars Bohemian Rhapsody en Green Book.

De drive-inbioscoop is geopend tot eind augustus. De films worden vertoond op een enorm ledscherm van 16 bij 8 meter. Op het terrein is plek voor 120 auto’s.

Het volledige programma staat op de site van Pathé. De kaartverkoop is donderdag van start gegaan. Pathé beklemtoont dat op het drive-interrein alle coronaregels worden nageleefd.