Tentoonstelling over stewardessen uit vervlogen dagen

Het Aviodrome bij Lelystad opent zaterdag een kleine tentoonstelling over KLM-stewardessen uit vroeger tijden. Dat waren net als de piloten van toen bijna sterren, aldus een woordvoerder van het museum, zo bijzonder werd de luchtvaart toen nog gevonden en zo romantisch en spannend hun werk. Er werd volgens hem naar gekeken als naar astronauten nu.

De stewardessen Trix Terwindt en Hilda Bongertman waren later ook om andere redenen bekend. Tijdens de bezetting zat de eerste in het verzet en de tweede bij de NSB. Ze worden er dan ook speciaal uitgelicht op de tentoonstelling.

Terwindt werd geheim agente voor de Britse inlichtingendienst en belandde daardoor in concentratiekampen, maar overleefde de oorlog. Bongertman schreef in de oorlog diverse artikelen die haar later zijn verweten, maar een definitieve vrijheidsstraf kreeg zij daarvoor niet.

De expo is in de replica van de vertrekhal van het Schiphol uit de tijd dat onder anderen Bongertman en Terwindt vlogen. Er zijn verscheidene documenten te zien, waaronder post die Terwindt na de oorlog ontving van koningin Wilhelmina. Terwindt had zelf van alles bewaard in een koffer, die later met inhoud in het bezit van het Aviodome is gekomen. Ook is er een zelfportret van haar. Van Bongertman is weinig bewaard.

Ook zijn luchtvaartvoorwerpen uit die tijd te bekijken, zoals een reismand waarin baby’s in de jaren dertig werden vervoerd en servies dat werd gebruikt in de vliegtuigen. Er zijn zo’n dertig objecten te zien en ruim zestig documenten en foto’s.