Tips voor een thuisvakantie met kinderen

Het aantal corona besmettingen in zowel Nederland als Europa neemt toe. Deze week werd het reisadvies voor Kroatië aangescherpt, maar toch is reizen volgens Frank Oostdam (ANVR) nog steeds verantwoord. Veel Nederlanders kiezen deze zomer voor een vakantie in eigen land en blijven thuis. Hoe zorg je ervoor dat je niemand van het gezin achter het behang wilt plakken? Wij hebben aan aantal tips op een rijtje gezet voor een onvergetelijke thuisvakantie.

Pak een terrasje

Het brein van kinderen is constant op zoek naar nieuwe prikkels. Een kind wil leren en houdt van nieuwe ervaringen. Voor gezinnen die thuis blijven, is er dus minder om handen. Wil je toch dat vakantiegevoel thuis creëren? Zorg er dan voor dat je wat activiteiten die je normaal gesproken tijdens een vakantie doet, thuis onderneemt. Hierbij valt te denken aan een terrasje pakken, een tent opzetten in de tuin (of binnen een tent maken), in de avond een wandeling maken, buiten eten (zowel ontbijt, lunch als avondeten) of picknicken in het park.

Ontdekkingstocht in de buurt

Ga op ontdekkingstocht in je eigen buurt. Kies wel een moment dat het wat minder druk is en waar je anderhalve meter afstand kunt houden. Laat iedereen zijn of haar wandelschoenen aantrekken, pak de buggy, neem een bal mee of ga onderweg vliegeren. Vergeet niet om foto’s of filmpjes te maken, want dat hoort bij een vakantie. Laat de kinderen oefenen met fotograferen, neem in de avond de tijd om de foto’s te bekijken en maak hier een boekje van aan het einde van de zomervakantie. Ga je wandelen in een dorpje in de buurt? Koop dan een kaartje en stuur deze naar familie of vrienden.

Afspraken over schermen

Kinderen houden, net als de meeste ouders, van schermen. Zorg ervoor dat hier duidelijke vakantie afspraken over worden gemaakt, zoals vóór vijf uur geen schermen of alleen op een aantal afgesproken tijdstippen gedurende de dag. Uiteraard is het belangrijk dat we als volwassenen hier een voorbeeld in zijn en dus niet zelf continu op onze telefoon zitten. Ook kan je één avond in de week of tijdens een regenachtige middag thuisbioscoop spelen. Gordijnen dicht, zelf popcorn maken en laat om de beurt iemand een film uitkiezen.

Vakantie op je bord

Is jullie favoriete vakantieland Frankrijk of Spanje? Zorg er dan voor dat je de Franse of Spaanse keuken in huis haalt. Vraag iedereen naar zijn of haar favoriete Franse, Duitse of Spaanse eten en duik de keuken in. Thaise curry, Italiaanse pizza, Duitse worst of Spaanse tapas, ga aan de slag met recepten. Laat de kinderen één avond in de week koken, indien hun leeftijd dit toelaat, en speel thuis restaurantje. Uiteraard kan er ook gebarbecued worden of kan het gourmetstel van zolder gehaald worden.

Uitjes

Maak ten slotte uitstapjes met de kinderen. Maak een zomervakantie kalender en schrijf hierop wanneer jullie welk uitje gaan ondernemen. Dit kan iets cultureels zijn, naar een dorp of stad, iets sportiefs, naar het strand of een bezoekje aan vrienden of familie. Kies telkens voor een ander vervoersmiddel, dus ga ook een keer met de bus of trein. En bouw ook voldoende rust in. Veel Nederlanders zijn moe en dit geldt ook voor kinderen. De coronaperiode heeft meer impact gehad dan we soms willen toegeven, dus bouw rustmomenten in waarin niets moet en er even wat minder prikkels zijn. Daarbij is het ondersteunend om ook in de vakantieperiode een vast slaapritme aan te houden.