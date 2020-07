‘Vervoersplan Milieudefensie scheelt uitstoot broeikasgassen’

Het kabinet kan de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen met een “slim vervoerspakket” dat Milieudefensie voorstelt, met daarin vijf maatregelen. De milieuorganisatie heeft een onderzoeksbureau laten uitrekenen dat de uitstoot van zowel CO2 als stikstof danig lager wordt als er bijvoorbeeld een zogeheten veelvliegerstaks, een kilometerheffing en een klimaatbonus worden ingevoerd.

De veelvliegerstaks houdt in dat passagiers 40 euro extra betalen voor de eerste vlucht, 80 euro voor de tweede, 160 voor de derde en bij vier of meer vluchten per jaar maximaal 320 euro extra voor elke vlucht. Daardoor zouden 23 procent minder vluchten vanaf Schiphol vertrekken en wordt 3,8 ton minder CO2 uitgestoten, aldus Milieudefensie. Behalve minder CO2 zou het vervoerspakket ook een aanzienlijke daling van de stikstofuitstoot opleveren: 3300 ton minder. Stikstof tast de natuur ernstig aan.

In het pakket zit ook een inkomensafhankelijke jaarlijkse klimaatbonus: 1000 euro voor de lage en middeninkomens, 400 voor de hoogste 20 procent van de inkomens. Deze regeling wordt bekostigd door een kilometerheffing, een ander onderdeel van het vervoerspakket.

Verder moet 1,5 miljard euro per jaar niet meer worden gestoken in wegenbouw maar in openbaar vervoer en verbeterde infrastructuur voor de fiets. Daardoor maken naar verwachting meer mensen gebruik van de fiets en het ov. Dit zou tot 1,2 megaton CO2 besparen. Wordt daar een kilometerheffing aan toegevoegd, dan zou het aantal autokilometers tot 30 procent lager uitvallen en stoten we tot nog eens 3 megaton minder CO2 uit, rekent de milieuorganisatie voor.

Ten slotte pleit Mileudefensie voor afschaffing van de onbelaste woon-werkvergoeding.

“Door de urgentie van het klimaatprobleem is kilometerheffing noodzakelijk, met de klimaatbonus wordt deze ook eerlijk”, aldus Milieudefensie. “Met dit plan kunnen VVD en CDA niet langer tegen de kilometerheffing zijn want de mensen met een laag inkomen gaan erop vooruit. Alleen automobilisten die veel rijden gaan in dit plan meer betalen, namelijk wat ze daadwerkelijk vervuilen. Reizen wordt schoner en eerlijker als de politiek kiest voor dit vervoersplan.”