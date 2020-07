Viruswaanzin wil weer demonstreren op het Malieveld

Actiegroep Viruswaanzin wil op 1 augustus weer op het Malieveld in Den Haag demonstreren. De groep is met de gemeente in gesprek over de voorwaarden voor het protest, laat de gemeente Den Haag weten.

Viruswaanzin wilde op 21 juni ook demonstreren op het Malieveld. De gemeente verbood dat omdat te veel deelnemers werden verwacht. Op de dag zelf stonden toch enkele demonstranten op het Malieveld. De gemeente liet dat even toe. Het werd vervolgens onrustig toen onruststokers, onder wie voetbalsupporters, in de omgeving verschenen. De mobiele eenheid voerde meerdere charges uit. Op de dag zelf hield de politie 425 mensen aan en via videobeelden werden nog tientallen verdachten herkend en gearresteerd.

Een week later, op 28 juni, wilde Viruswaanzin weer op het Malieveld demonstreren, maar de gemeente verbood ook dat protest.