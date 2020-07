Zevenheuvelenweg populair bij

De ruim 20.000 wandelaars die deze week toch een soort Vierdaagse lopen, laten zich de Zevenheuvelenweg tussen de Gelderse dorpen Groesbeek en Berg en Dal niet ontnemen. Donderdag trekt een voortdurende stroom lopers over de zeer heuvelachtige weg, die gewoonlijk tijdens de Vierdaagse ook op het programma van de derde wandeldag staat. De gemeente Berg en Dal waarschuwt lopers dat de provinciale weg niet zoals anders is afgesloten voor verkeer.

De 104e Vierdaagse is afgelast wegens de maatregelen tegen het coronavirus. De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) ontwikkelde een app waarmee wandelaars deze week een eigen Vierdaagse vanuit huis kunnen lopen. Volgens een woordvoerster van de wandelbond is Nijmegen een “hotspot” voor de app. Dat betekent dat er veel om routes in de buurt van de Vierdaagsestad wordt gevraagd. Daarnaast zijn er veel wandelaars die op eigen gelegenheid toch de bekende Vierdaagseparcoursen afleggen.

Met name op sociale media is ergernis over de drukte in en rond Nijmegen. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid ziet geen aanleiding om te gaan handhaven: “Wandelen kunnen we niet verbieden en de lopers verspreiden zich over een groot gebied.” Dat geldt ook voor de gemeente Nijmegen. “Terrassen zitten vol, maar het is aan uitbaters om te zorgen dat de regels gerespecteerd worden. En bezoekers zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor het houden van voldoende afstand.”

De gemeente beraadt zich nog op eventuele maatregelen op de Sint Annastraat in de stad. Daar is elk jaar op vrijdag de intocht van de Vierdaagse. Veel wandelaars willen nu die route ook lopen, maar de doorgaande weg is niet afgesloten.