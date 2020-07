Zo’n honderd musea in voortbestaan bedreigd

Zo’n honderd musea worden in hun voortbestaan bedreigd en denken hoogstens nog een jaar te kunnen overleven als er niet snel meer financiële steun komt. Dat stelt de Museumvereniging die een enquête hield onder haar ruim 430 leden.

Vooral de kleinere musea met minder dan 40.000 bezoekers per jaar dreigen te verdwijnen, evenals de musea die geen subsidie ontvangen en vrijwel volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entreegelden, winkelverkoop, horeca en zalenverhuur. De 300 miljoen euro die het kabinet onlangs uittrok voor cultuur komt maar een beperkt aantal musea ten goede, aldus de vereniging.

De Museumvereniging pleit daarom voor een steunpakket voor alle musea, ongeacht grootte of type collectie. Er is steun nodig om in elk geval de huisvestingskosten tijdens de tijdelijke sluiting te compenseren. Ook pleit de vereniging voor een nationaal herstelfonds om ook de verminderde inkomsten op te vangen, nu er zo’n 80 procent minder bezoekers komen en de museumwinkels, horeca en zalenverhuur ook veel minder opleveren. Ook pleit de vereniging voor verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor kleine en gulle gevers aan culturele instellingen zoals musea.

Alle musea samen waren gedurende de drie maanden dat ze dicht waren wegens corona zo’n 35 miljoen euro kwijt aan huisvestingskosten, aldus een woordvoerster van de Museumvereniging. Gedurende deze periode liepen de musea in totaal ongeveer 110 miljoen euro aan inkomsten mis.

Voor de coronacrisis bestond gemiddeld de helft van de inkomsten van musea uit eigen inkomsten. Die zijn tijdens de lockdown helemaal weggevallen. Nog steeds derven musea circa 80 procent aan publieksinkomsten. Naar verwachting zullen de musea tot eind volgend jaar zeker 50 tot 60 procent aan publieksinkomsten mislopen, aldus de vereniging.