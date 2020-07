Pop-up winkels blijven populair, ook nu in corona tijd

Ze zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken: pop-up stores. Ze winnen de afgelopen jaren aan populariteit en deze tijdelijke, vaak kleine winkels worden ingezet als marketingtool om bijvoorbeeld een nieuw product te promoten, als introductie van een nieuwe retail formule of als de eigenaar van een webwinkel de eerste stap richting de offline wereld wil zetten. Zeker nu in corona tijd zijn er steeds meer locaties beschikbaar om een pop-up store te beginnen. Waarom is het zo populair onder webwinkels en kleine zelfstandige ondernemers?

Leegstand winkelpanden toegenomen

In 2019 is de leegstand van winkelpanden voor het eerst sinds 2015 weer toegenomen. Marktonderzoekbureau Locatus liet in januari van dit jaar weten dat ruim 7 procent van de winkelpanden leegstaat. Nederland telt ruim 90.000 winkels. Meer dan 2.700 winkels sloten hun deuren in 2019, waaronder warenhuizen van Hudson’s Bay. Het is het hoogste aantal sinds 2004, ruim 40 procent meer dan in 2018. Met de coronacrisis en de economische impact hiervan zal het aantal alleen maar toenemen.

Verschillende redenen voor een pop-up winkel

Het concept pop-up winkel kan een waardevolle aanvulling zijn voor (kleine) ondernemers. Of het nu om vakanties, seizoenartikelen, beperkte oplages, het promoten van een boek, het verkopen van een lidmaatschap of speciale collecties gaat, er zijn verschillende redenen om een pop-winkel te openen. Het is een middel waarmee je je zichtbaarheid kan vergroten, producten kan uitproberen, een doelgroep kan testen of waarmee je je omzet kan verhogen.

QR code

En dan zijn er ook nog pop-up stores waar je kan winkelen met je mobiel. Dankzij technologie├źn als QR code en augmented reality is het niet nodig dat een pop-up winkel de vorm van een traditionele winkel moet hebben. Als bedrijf is het makkelijk om een QR code gratis aan te maken. Met een QR-codegenerator kan je als ondernemer een web-URL, telefoonnummer, sms of platte tekst invoeren. Vervolgens kan de QR-code overal gebruikt worden, bijvoorbeeld voor sociale media.

Checklist voor het starten van een pop-up winkel

Ben je van plan om een webshop te openen? Dan zijn er een aantal zaken waar je aan moet denken. Het begint met het op zoek gaan naar een geschikte ruimte. Wil je in een stad of juist liever in een dorp? Houd er rekening mee dat je bereik klein is als je voor een dorp of kleine stad kiest. Een pop-up winkel in de randstad is wellicht interessanter. Kijk goed welke winkels er al zitten en wat er zoal verkocht wordt. Denk verder goed na over hoe groot je tijdelijke winkel mag zijn, hoe lang je wilt huren (langer huren is vaak voordeliger) en of je alles zelf gaat doen of dat je hulp hebt. Bij een pop-up winkel moet er altijd iemand aanwezig zijn, dat is even anders dan een webwinkel.