‘Ster levert bijna 30 miljoen in door coronacrisis’

De coronacrisis heeft ook grote impact op de Ster. De organisatie die reclamezendtijd voor de publieke omroep verkoopt, heeft in de eerste helft van het jaar 68 miljoen euro opgehaald, bijna 30 miljoen minder dan in diezelfde periode vorig jaar, meldt de NOS vrijdag. De Ster was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Door de crisis hebben grote bedrijven een stuk minder geld uitgegeven aan reclames. “Kijkers en luisteraars hebben dat gemerkt, want reclameblokken waren korter dan gewoonlijk of helemaal geschrapt”, aldus Ster-directeur Frank Volmer. “De coronacrisis heeft veel impact gehad. Veel adverteerders hebben hun budgetten gekort of opgeschort.”

Het gaat inmiddels alweer wat beter. “Er trekken enkele markten aan”, zegt Volmer. “E-commercebedrijven, financiĆ«le instellingen, telecom en hier en daar wat autofabrikanten gaan goed. Maar de reismarkt bijvoorbeeld blijft nog erg terughoudend.”