Vrijdag en zaterdag files verwacht vanwege vakantieverkeer

Op vrijdag en zaterdag verwacht de ANWB dat er in Nederland veel files staan vanwege vakantieverkeer. De drukte op de wegen begint waarschijnlijk vrijdagochtend al en houdt aan tot het einde van de middag. Zaterdag wordt het volgens de ANWB weer druk met mensen die naar vakantieoorden trekken.

De ANWB denkt dat het drukker op de binnenlandse wegen is dan in de voorgaande jaren, omdat meer mensen ervoor kiezen om in eigen land op vakantie te gaan. In het oosten en zuiden van het land worden de meeste files verwacht. Richting de Duitse grens en in Zeeland wordt het waarschijnlijk het drukst.

In Duitsland en Frankrijk wordt ook drukte verwacht. In Duitsland vooral richting het noorden van het land. Op de Franse wegen zal de drukte vooral terug te zien zijn op de wegen naar West- en Zuid-Frankrijk.