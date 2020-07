Aantal coronabesmettingen omgeving Amsterdam flink gestegen

Het aantal coronabesmettingen in de omgeving van Amsterdam is maandag flink gestegen ten opzichte van een dag eerder. Waar zondag nog 2,7 op de 100.000 mensen positief getest werden, zijn dat er maandag 4,4. Dat valt af te leiden uit het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In Amsterdam waren zondag 29 coronagevallen. Maandag werden 47 mensen positief getest.

In de regio Rotterdam-Rijnmond ligt het aantal besmettingen hoger dan gemiddeld, maar dat aantal is wel gedaald. 3,7 op de 100.000 mensen werden daar positief getest. In die regio zijn 49 mensen positief getest. Zondag waren dat er nog 64.

Landelijk zijn er iets minder mensen positief getest op het virus dan zondag: 205 tegenover 214. Maandag werden landelijk 1,2 op de 100.000 mensen positief getest. Dat getal is hetzelfde gebleven.

In Hollands Midden, waarin Hillegom ligt waar vorige week een plaatselijke uitbraak was, zijn 9 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling ten opzichte van een dag eerder, toen er nog 14 gevallen waren.