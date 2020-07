Amsterdammers mogen hun mening geven over afsteken vuurwerk

Amsterdammers kunnen vanaf maandag hun mening geven over het voorstel van de gemeente om het afsteken van vuurwerk door particulieren met oud en nieuw te verbieden. De hoofdstad wil dit omdat er tijdens de jaarwisseling steeds meer incidenten zijn met overlast, schade en letsel als gevolg van vuurwerk. Professionele vuurwerkshows met vergunning zijn nog wel toegestaan.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen nog tot 6 september laten weten wat ze vinden van de plannen van de gemeente. “Over het afsteken van vuurwerk is de afgelopen jaren steeds meer discussie”, schrijft de gemeente op de website. “Want tijden veranderen en dat geldt ook voor hoe wij over bepaalde zaken denken. Welke risico’s we nog aanvaardbaar vinden. Of we vinden dat de overlast, schade en het letsel door vuurwerk nog wel opwegen tegen het plezier van het zelf mogen afsteken.”

Amsterdam streeft naar een veilige en feestelijke jaarwisseling voor iedereen. De gemeente heeft creatieve partijen gevraagd met idee├źn te komen voor een nieuwe vorm van oud en nieuw vieren. “Bijvoorbeeld door een centrale viering te koppelen aan lokale activiteiten in stadsdelen en buurten.”

Ook steden als Nijmegen en Rotterdam willen het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal in de ban doen. Eerder kondigde het kabinet al voor komende jaarwisseling een verbod aan op knalvuurwerk en vuurpijlen.