Door een brand in een garage bij een woning aan de Fontainebleaulaan in Eindhoven hebben de bewoners hun huis moeten verlaten. Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. De garage is verwoest en de woning heeft flinke roetschade opgelopen. “De bewoners kunnen door de roetschade voorlopig niet naar de woning terugkeren”, aldus de woordvoerder.

De brand brak zondagavond laat uit. De brandweer had het vuur snel onder controle.