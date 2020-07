Geen ruimte in huis: hoe lossen we dat op?

Het aanbod van woningen is gedaald, zo liet het NVM recent weten. De krapte op de woningmarkt is al jaren een bekend en hardnekkig probleem, en zelfs nu verandert daar dus weinig aan. Ondertussen willen we juist méér ruimte. Hoe gaan we dat oplossen?

Vraag en aanbod

Volgens het NVM stonden er in het 2e kwartaal van 2020 33.500 woningen te koop. Afgezet tegen de vraag betekent dit dat een potentiële koper kan kiezen uit 2,7 woningen. Dat is de krapste markt die we tot nu hebben gezien in deze eeuw. Daar komt nog eens bij dat makelaars signaleren dat we door de recente ontwikkelingen op zoek zijn naar meer ruimte: we willen een extra werkkamer, een tuin of balkon.

Doelstellingen nieuwbouw

Volgens berekeningen van de overheid moeten er de komende 10 jaar 845.000 woningen bij om aan de vraag te voldoen. In 2018 is dan ook het doel gesteld om 75.000 huizen per jaar te bouwen. Dat is een mooi streven, maar door een tekort aan bouwgrond in de steden, corona en de stikstofcrisis gaan we dat de komende twee jaar niet halen.

Leven met minder ruimte

Er wordt hard gewerkt om daar in de toekomst wat aan te veranderen, maar één ding is wel helder: voorlopig moeten we het echt nog even doen met minder ruimte. Potten en pannen wil je natuurlijk gewoon kwijt kunnen in je keuken, en al die zomerjurkjes heb je ook graag bij de hand, maar een kunstkerstboom of skispullen in huis is misschien een luxe die we ons even niet kunnen permitteren.

De opslagruimte als reddende engel

Er wordt dan ook steeds vaker gekozen voor het huren van ‘self storage’, een opslagruimte iets verderop waar je al de spullen kwijt kan die je niet zo vaak gebruikt. Zeker als je een opslagruimte in de buurt weet te vinden, is dat een fijne, voorlopige oplossing. Die ene keer dat je iets nodig hebt rij je er even heen, en de rest van het jaar zit je niet in een volgebouwd huis.

Tiny houses

De al jaren durende hype rondom tiny houses en opruimgoeroes zoals Marie Kondo lijkt een andere uitweg te bieden: klein en opgeruimd wonen als levenskunst. Een tiny house is een huis met maximaal 50 vierkante meter woonoppervlak, maar wordt door bewoners gezien als veel meer dan alleen een huis. Het is een levensstijl die gaat over bewustwording op het gebied van spullen, het milieu en de gemeenschap. Goed omgaan met te weinig ruimte hoeft niet uit praktische noodzaak geboren te zijn, het kan je ook simpelweg een gelukkiger mens maken.

Hoe minder meters, hoe duurder

Het is natuurlijk best handig als het gebrek aan ruimte ons juist een gevoel van vrijheid geeft, maar het is maar de vraag of die levensstijl bij iedereen past. Ook lijkt de hype een beetje voorbij sinds we in deze nieuwe wereld leven. We willen juist meer ruimte, een groter huis, alles in de buurt. Bovendien, het moet gezegd, tiny houses zijn niet goedkoop – en alles steeds opnieuw kopen omdat je het net weggegooid hebt, ook niet.

Voor de meeste van ons zal dan ook wel gelden dat we blijven zoeken naar die 2,7 huizen, terwijl de kerstboom in onze self-storage geduldig op ons wacht.