Tips voor nog meer plezier in het zwembad

Of je op vakantie gaat of deze zomer thuis blijft, met dit waterspeelgoed vermaken je kinderen zich opperbest. Wedden dat ze niet bij het zwembad weg te krijgen zijn?

Een zwembad is natuurlijk altijd goed vermaak voor je kinderen (en voor jou). Maar deze items mogen deze zomer niet ontbreken in je reistas. Want eerlijk is eerlijk: met alleen baantjes trekken of spetteren ben je na een tijdje ook wel klaar.

Musthave nr 1 – De opblaasbare zwemband

Deze mag natuurlijk nooit ontbreken. De opblaasbare zwemband is er in groot en klein. Voor kinderen tussen de 3 t/m 6 jaar oud super om mee te kunnen drijven maar in de grote versie ook zalig voor jou als ouder.

Musthave nr 2 – De poolnoodle

De pool noodle is helemaal ingeburgerd. Zelfs op zwemlessen wordt deze handige drijver gebruikt. Fijn dus voor kinderen die leren zwemmen, maar ook super om mee te drijven, paardje mee te spelen of een gevecht mee te starten in het zwembad. Ze zijn er in verschillende maten en kleuren en geschikt voor elke leeftijd!

Musthave nr 3 – Onderwaterringen

Wat ook niet mag ontbreken in je Kipling tas deze zomer zijn onderwaterringen. Deze ringen zijn bedoeld om in het water te gooien. Ze zinken dan naar de bodem. Kan jij ze allemaal opduiken? Lukt dat in één keer of moet je tussendoor toch nog even adem halen? Leuk om wedstrijdjes mee te doen. Of om spelenderwijs deze zomer je kleintje voor het diploma te laten oefenen.

Musthave nr 4 – Tiballnet

Je kinderen nog dieper of beter leren duiken? Dat kan goed met het Tiballnet. De bedoeling is om de bijbehorende bal in een gat te duwen. Door elke keer een gat dieper uit te proberen, durft je kind elke keer een stukje dieper, tot de onderkant van 1.40 meter diep is bereikt.

Musthave nr 5 – Duikhandgrepen

Een hele leuke manier om het onderwaterzwemmen te ontdekken zijn de super gave duikhandgrepen waarmee je kind soepel en diep over de bodem van het zwembad zwemt. De duikhandgrepen zuigen zich met zuignappen aan de bodem vast als je ze in het water gooit.

Musthave nr 6 – Onderwaterparcours

Hebben jullie het onderwaterzwemmen helemaal te pakken? Dan zijn de bogen waarmee je een heel parcours kunt uitzetten een goed idee. Wie kan het verste onderwater zwemmen? Gooi je ze in het zwembad, dan zinken ze van zelf naar de bodem.

Musthave nr 7 – Schatduiken duikspeelgoed

En ken je de opduikbare diertjes die verborgen zitten in een super stoere schatkist. Op vakantie neem je ze mee naar het zwembad in de kist en gooi ze in het water. Geschikt vanaf circa zes jaar. Leuk om samen met andere kinderen te spelen.

Musthave nr 8 – Volleybalspel

Niet alleen voor klein is een volleybalspel pret, ook voor de grotere waterratten is dit altijd dolle pret. Samen met je vrienden, familie of buren volleyballen in het zwembad. Het opblaasbare net en bal neem je zelfs nog makkelijk mee in je sport- of schooltas.

Musthave nr 9 – Waterpolodoel met bal

Pak je het liever wat groter aan, dan is een waterpolodoel wel iets voor jou. Want hoe leuk is een wedstrijdje waterpolo spelen in het zwembad in de achtertuin