Zes arrestaties bij burenruzie met hamer in Sprang-Capelle

Bij een burenruzie in Sprang-Capelle zijn zes arrestaties verricht. Er zou met een hamer geslagen zijn. De families beschuldigen elkaar al langere tijd van pesterijen tussen de kinderen. De politie moest zondagavond drie keer ingrijpen.

De politie verrichtte drie aanhoudingen vanwege openlijke geweldpleging en later nog drie aanhoudingen voor het verstoren van de openbare orde. “Een 36-jarige man met ontbloot bovenlichaam beweerde dat hij door de overbuurman met een klauwhamer geslagen was”, aldus de politie. De 37-jarige overbuurman zei dat het om zelfverdediging ging.

Er is al langere tijd onenigheid tussen de buren op de Akkerwinde. Twee van hen werden vanuit het politiebureau met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De klauwhamer is in beslag genomen.