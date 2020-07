Aboutaleb praat met studentenverenigingen over coronabesmettingen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam praat dinsdag met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad. Hij roept ze op het matje vanwege de verspreiding van het coronavirus onder studenten. De GGD had maandag zicht op tien tot twintig besmette studenten en verwacht dat dat aantal nog flink oploopt.

Op RTV Rijnmond noemde Aboutaleb de brandhaard onder studenten, die het virus waarschijnlijk bij een besloten borrel hebben opgelopen, maandag “buitengewoon kwalijk”. In augustus vindt in Rotterdam de Eurekaweek, de introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), plaats. Aboutaleb: “Als dit een voorbode hierop is, maak ik me grote zorgen.” Desondanks zegt hij deze vooralsnog niet af te gelasten.

Het RSC/RVSV, een van de studentenverenigingen in de stad, zegt niet te vrezen dat de Eurekaweek niet doorgaat. Ook zeggen zij zich niet te herkennen in het beeld van de GGD dat studenten zich minder aan de voorschriften houden, zelfs al hebben ze klachten. “Onze sociĆ«teit is deze zomer dicht, dat doen we niet zomaar”, aldus de voorzitter van het RSC/RVSV.

Rotterdam is momenteel koploper als het gaat om het aantal coronabesmettingen in Nederland.