Dampers tegen voorgenomen verbod op smaakstoffen in e-sigaret

Dampers en dampwinkels staan afwijzend tegenover het plan van de overheid om de smaakstoffen in zogenoemde e-sigaretten te verbieden. De consumentenorganisatie Acvoda en de branchevereniging Esigbond zijn een handtekeningenactie begonnen en willen staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) een petitie aanbieden. Zo’n 14.000 verontruste dampers hebben de petitie inmiddels ondertekend.

De organisaties menen dat juist deze smaakjes veel dampers stimuleren om de sigaret te laten liggen. De organisaties vrezen dat een verbod juist averechts werkt en dat veel minder rokers zullen overstappen op de e-sigaret. Ook bestaat de kans dat veel dampers zullen terugvallen op hun sigaret of zelfs vloeistoffen met smaakjes gaan toevoegen die niet geschikt zijn om te dampen. “Dit brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee”, aldus de organisaties.

Ze vinden dat de politiek de 400.000 dampers in Nederland volledig negeert. “De staatssecretaris beweert dat jongeren door aantrekkelijke smaakjes in e-sigaretten gaan roken, maar dat effect zien wij niet, integendeel”, stelt Eveline Hondius van Acvoda. Een verbod op smaakstoffen is “een enorme ramp voor de grote groep rokers met een stopwens en dampers die dankzij de e-sigaret van het roken af zijn gekomen.”

Ook eigenaren van dampwinkels maken zich zorgen. “Veel ondernemers vrezen voor hun voortbestaan als het smaakstoffenverbod werkelijkheid wordt en dat kan leiden tot honderden ontslagen”, stelt voorzitter Emil ’t Hart van Esigbond.