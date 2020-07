‘Er moet snel een coronawet komen’

Een coronawet moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Desnoods komen de parlementariërs terug van reces. Dat stelt hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer in het programma Dit is de dag op NPO Radio 1. ‘’Anders hebben we straks nog eerder een vaccin tegen corona dan een wet.’’

Volgens Brouwer ontbreekt nu het juridisch kader voor maatregelen tegen het coronavirus. Het verplicht stellen van een mondkapje, waar nu veel discussie over is, kan volgens de hoogleraar helemaal niet vanwege inbreuk op het recht op privacy. Ook het nemen van regionale maatregelen door de veiligheidsregio’s heeft maar beperkt zin, aldus Brouwer. ‘’Je kunt bijvoorbeeld wel horeca of sauna’s sluiten. Maar je kunt niet een lockdown afkondigen of andere zaken inperken die in strijd zijn met grondrechten.’’

Volgens Brouwer moet de overheid daar eerlijk over communiceren. ‘’Als je vaststelt ‘we kunnen even niks’, dan is het aan de bevolking om zelf maatregelen te nemen. Je kunt wel zelf de discipline opbrengen om mondkapjes te dragen.’’