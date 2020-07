‘Extra douane op Schiphol nodig voor coronacontroles’

Schiphol en andere Nederlandse luchthavens moeten een tweede douanecontrole invoeren voor reizigers die uit bestemmingen komen waarvoor het reisadvies code oranje is afgekondigd. Daarvoor pleit Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op radiozender BNR.

Het stoort Schellekens, die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) van advies voorziet, dat reizigers uit populaire vakantiebestemmingen zoals KroatiĆ« en Barcelona niet getest worden op het coronavirus. “Zaak is om het coronavirus in te dammen. Daarom moet je er bovenop zitten. Op dit moment gebeurt er niets op de luchthavens. Reizigers kunnen zo door de douane heen, hun koffer pakken en naar huis gaan,” stelt Schellekens.

Het advies aan terugkeerders om twee weken in thuisquarantaine te gaan vindt Schellekens “te vrijblijvend.” Daarvoor in de plaats moet volgens hem een tweede douanecontrole, een zogeheten quarantaine-straat, komen voor reizigers uit oranje-coronagebieden. Daar kan worden getest en kunnen mensen instructies krijgen over quarantaine.

Schellekens vindt verder dat de overheid moet bijspringen als mensen inkomsten mislopen, wanneer ze in quarantaine zitten.