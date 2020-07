Grote vechtpartij in azc Budel, vier gewonden en een arrestatie

Tijdens een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel zijn in de nacht van maandag op dinsdag vier mensen lichtgewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er is een verdachte aangehouden, een 25-jarige man die in het azc woont.

Hij viel met een bestekmes een beveiliger aan die probeerde de vechtende bewoners uit elkaar te halen. De beveiliger raakte hierdoor niet gewond. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit. De vier gewonden liepen lichte snijwonden op door het gebruik van messen.

Bij de vechtpartij die ontstond rond 04.00 uur waren ongeveer vijftien bewoners van het azc betrokken. Aanvankelijk werd gemeld dat er ruim honderd mensen betrokken waren bij het incident, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat er vijftien bewoners echt met elkaar in gevecht waren en dat andere aanwezigen omstanders waren, aldus de politie. De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk.