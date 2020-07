Hoe gaat het met ondernemend Nederland sinds de coronacrisis?

Hoewel nog steeds veel bedrijven de impact van de coronacrisis voelen, verwacht bijna dertig procent van de ondernemers de komende drie maanden meer uren te werken in het bedrijf. Een van de redenen is om verloren omzet terug te winnen, aldus een flitspeiling van de Kamer van Koophandel (KvK) onder 1.186 ondernemers.

Redenen voor meer uren in het bedrijf

Andere redenen zijn dat er weer meer werk is, dat er mensen ontslagen zijn of dat er geen geld is om tijdelijke krachten in te huren, waardoor minder handen nu meer werk moeten doen. Van de ondervraagden die meer werk verwachten, wil 56 procent het werk zelf uitvoeren. 19 procent wil er freelancers voor inhuren en 15 procent wil “nee” zeggen tegen nieuwe opdrachten. 13 procent van de ondernemers wil werk doorgeven aan collega’s en 7 procent wil hulp vragen aan familie en vrienden, of tijdelijk personeel aannemen.

SEO

Het is voor veel ondernemers een logische reflex om ten tijde van een crisis wat meer naar binnen te keren, zeker als er veel omzet is misgelopen. Er wordt dan juist veel bespaard om de uitgaven te beperken. Toch is het goed om juist wel naar buiten te treden, of in ieder geval ervoor te zorgen dat je goed vindbaar bent. Een belangrijke tool hiervoor is SEO. Juist nu investeren in duurzame content die goed vindbaar is via Google, zorgt er niet alleen voor dat je nu zichtbaar bent, maar ook na de crisis. Daarnaast zitten mensen te wachten op andere content na al het corona nieuws, waarmee je je relevantie en je merknaam kunt tonen.

Sombere vooruitzichten

Dat het in veel sectoren nog niet beter gaat, blijkt ook uit de peiling. Bijna een op de vijf ondernemers verwacht minder uren te gaan werken. Dit komt vooral door sombere vooruitzichten voor het bedrijf. De impact van de crisis is dusdanig voor sommige ondernemers (8 procent) dat ze rekening houden dat ze binnen drie maanden moeten stoppen met hun bedrijf. Een op de tien ondervraagden overweegt in loondienst te gaan en drie procent is van plan een ander bedrijft te starten.

Thuiswerken

Van de ondernemers met twee of meer medewerkers in dienst denkt ruimt twee derde dat zijn of haar personeelsbestand de komende drie maanden gelijk blijft. Rond de twintig procent verwacht een afname, terwijl tien procent denkt meer personeel nodig te hebben. En hoe zit het met thuiswerken? In de peiling is mensen gevraagd naar hun mening hierover. Bijna een vijfde van de ondernemers verwacht na de crisis meer te gaan thuiswerken dan vóór de crisis. Bij grotere bedrijven is dit aandeel hoger.

De ondernemers die positief zijn over thuiswerken, ervaren dat dit zowel kosten als tijd bespaart. Het grootste deel (de helft) voorziet geen verandering rondom thuiswerken in vergelijking met de situatie van vóór de coronacrisis. Redenen hiervoor zijn dat personeel al veel vanuit huis werkte of omdat managers juist meer voordelen van werken op kantoor zien.

Toename internetgebruik

Het blijven onzekere tijden en dit vraagt iets anders van ondernemers. Zichtbaar blijven is en blijft in ieder geval essentieel. Een grote verandering door de crisis is de toename in het internetgebruik. Dit betekent dat ook zoekvolumes kunnen verplaatsen en/of toenemen. Mensen zijn op zoek naar andere content en producten. Daarom zijn juist SEO en andere online marketing strategieën belangrijk om te blijven werken aan je merk en vindbaarheid.