Ingelast Veiligheidsberaad over regionaal maatwerk corona

Het Veiligheidsberaad praat woensdag in Utrecht over mogelijk regionaal maatwerk tegen de verspreiding van het coronavirus. Het gaat om een “collegiale uitwisseling” van ideeën die de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s daarover hebben. Sommige veiligheidsregio’s willen dat de quarantaineregels worden aangescherpt. Het is nog niet bekend of het overleg woensdag tot concrete nieuwe maatregelen leidt, aldus een woordvoerster van het beraad dinsdag.

Het beraad zou eigenlijk pas over een paar weken weer bijeenkomen. Maar de actualiteit van het stijgende aantal besmettingen, de drukte en de discussie over de mondkapjes waren aanleiding om eerder bij elkaar te komen. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) om een advies over een eventuele mondkapjesplicht gevraagd.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, onderbreekt zijn vakantie voor de bijeenkomst. Het Veiligheidsberaad heeft gevraagd of er ook een vertegenwoordiger van het Rijk kan aanschuiven.