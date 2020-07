Kabinet aan jongeren: houd je op vakantie aan coronaregels

Jongeren houden zich op vakantie niet altijd aan de coronaregels, constateert het kabinet. Ze worden er daarom via bijvoorbeeld sociale media aan herinnerd dat afstand houden en andere voorzorgsmaatregelen belangrijk zijn om het coronavirus niet weer te laten opleven.

Burgemeesters waarschuwen al langer dat jongeren ‘coronamoe’ zijn en het niet meer zo nauw nemen met de coronavoorschriften, thuis en op vakantie. Bij de opleving van het virus in Rotterdam speelde onder meer een studentenborrel een belangrijke rol. Deelnemers aan jongerenreizen houden “zich niet altijd aan de afspraken”, stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Jongeren worden door influencers, op Instagram en Snapchat en in antwoord op zoekopdrachten gewezen op het belang van de coronaregels. Ook ouders krijgen die boodschap. De minister heeft verder de universiteiten en hogescholen gevraagd studenten en studentenverenigingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Zeker nu de introductieweken voor nieuwe studenten weer op stapel staan.

Wie naar het buitenland gaat, moet zich ook daar aan de Nederlandse basisregels of aan strengere plaatselijke coronavoorschriften houden, herhaalt De Jonge. Een reiziger die terugkeert van buiten Europa of uit een vakantiebestemming met een oranje reisadvies als Kroatiƫ of Barcelona, moet veertien dagen in thuisquarantaine. Bij klachten volgt een test, maar ook als die negatief is moet de veertien dagen worden volgehouden.

Het aantal mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, stijgt de laatste dagen weer. Dat is niet te verklaren doordat er meer mensen worden getest, aldus De Jonge. Van de mensen die een test ondergaan, blijken er evenveel besmet als voorheen.

De afgelopen dagen konden de GGD’en de toestroom op sommige plaatsen niet aan en moesten mensen soms langer op een afspraak wachten dan de maximale 48 uur. Binnen 24 uur terechtkunnen voor een test en binnen nog eens 24 uur de uitslag horen, zoals de Tweede Kamer wil, was vaak onhaalbaar.

Om de drukte te kunnen opvangen en de drempel voor anderen te verlagen, komen er teststraten bij, ook op andere plaatsen. Verder “zal meer worden ingezet op bijvoorbeeld mobiele afnameposten, prikposten van huisartsen en afname bij mensen thuis”. De Jonge maakt daarover volgende maand aanvullende afspraken met de GGD.