Nederlanders om in de gaten te houden: eigenaar MG Solutions Max Groenendijk (24)

Al tijdens zijn studie kwam software devoloper Max Groenendijk (24) op het idee om een software pakket te ontwikkelen voor een grote fastfoodketen. Inmiddels gebruiken 45 restaurants zijn RTS pakket, Restaurant Tracking System, waarmee een filiaalmanager digitaal een complete voortgang van zijn medewerkers krijgt en precies weet welke (parttime) medewerker wat kan. Wat eerst in een Excel sheet werd gedaan, verloopt nu volledig digitaal en werkt een stuk efficiënter.

Ze liepen al langer tegen problemen aan, maar de fastfoodketen moest Max tegenkomen om met een oplossing te komen. “Het was moeilijk om bij te houden wat de voortgang van de medewerkers was. Mensen namen praktijktoetsen af en binnen de fastfoodketen kan je op verschillende plekken werken, zoals in de keuken of achter de balie. Elk zogenaamd ‘station’ heeft zijn eigen richtlijnen en werkzaamheden die je moet kunnen, om daar te mogen staan. Alles werd in Excel verwerkt, maar hierin kon niet alles bijgehouden worden, waardoor het totaalplaatje ontbrak. Drie jaar geleden ben ik begonnen met een pakket te ontwikkelen.”

Nu heeft elke medewerker een digitaal dossier en verloopt de planning veel makkelijker, omdat je meteen kan zien wie op welk station kan werken. En er hoeft niets meer uitgeprint te worden. Max doet dit naast zijn fulltime baan als software developer in de zorg. “Het pakket blijft in ontwikkeling en er komen steeds meer functionaliteiten bij. De restaurants betalen een vast bedrag per maand, als een soort abonnement. Ik zou verder kunnen groeien, maar dan moet ik een keuze maken. Ik richt me nu op deze fastfoodketen. Er zijn meer dan 250 restaurants in Nederland en ze kijken naar elkaar. Als het pakket bij het ene restaurant bevalt, dan vertellen ze dit verder en zo breidt het zich verder uit.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Ik vind het heel leuk wat ik doe, dat is de belangrijkste reden waarom ik doe wat ik doe. Ik ontwikkel dingen waar mensen wat aan hebben. Daar word ik zelf blij van en het werk van anderen wordt vereenvoudigd. Vorige week was ik nog bij een van de restaurants van de fastfoodketen. Die gebruiken het restaurant tracking system. De manier waarop zij over het pakket spraken, liet me zien dat ze er echt wat aan hebben en dat ze dit gemist hebben. Het was niet beschikbaar, en nu wel. Ik houd van complexe puzzels oplossen en met een slimme en efficiënte oplossing komen, die het beste aansluit bij wat een gebruiker wil.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Vanwege corona werk ik al vier maanden vanuit huis en ga ik niet meer met de fiets naar mijn werk. Daarom ga ik elke ochtend een uur mountainbiken voordat ik aan het werk ga. Als ik opsta, zit ik meestal binnen een kwartier op de fiets. Na het fietsen ontbijt ik en kijk ik journaal. Ik neem in de ochtend mijn telefoon door om te kijken of alles goed gaat met het sofware pakket en of er notificaties zijn. Verder kijk ik wat ik gemist heb in de nacht en wat er de komende dag op de planning staat.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Dat we niet weten wat de toekomst gaat brengen en dat het nu veel onduidelijker is. Meestal wist ik wel wat ik het komende half jaar ga doen en nu is dat onzeker. Ik houd ervan om ver vooruit te plannen en dat gaat nu moeilijker. Dat is op zich niet erg, maar het vraagt om een andere manier van denken. Het kost me iets meer moeite, omdat ik nu niet kan zeggen: over een half jaar gaan we dit of dat doen. Je kan geen lange termijn planning maken, zoals reizen. Ik houd ervan om de wereld te zien en hiervoor moet je plannen. Dat kan niet. Ik zou het fijn vinden om weer een keer verder weg te gaan. Deze zomer zou ik naar Budapest en Frankrijk gaan, en de bedoeling was ook om naar Amerika te gaan, met vrienden.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als software developer?

“Ik doe mijn ding en probeer geen dingen te doen waar ik me niet prettig bij voel. Ik laat me niet te veel leiden door de klant en bied aan wat voor mij klopt. Ze gaan er meestal mee akkoord. Ik denk graag mee, maar mensen moeten me geen dingen opdragen in wat er moet gebeuren. Ik vind samenspraak belangrijk. Ik speel volleybal, ga graag naar de bioscoop en vind het leuk om avonden door te brengen met vrienden. In mijn vrije tijd zoek ik gezelligheid op, zodat ik vanachter mijn scherm vandaan kom. Ik zit zeker vijftig uur in de week achter mijn laptop. Ik ga wel elke dag even lopen tussendoor. Je ziet mij niet acht uur achter elkaar achter mijn computer zitten.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Dat als jij een goed idee hebt en je hiervoor gaat, je van alles voor elkaar kan krijgen. Je moet niet te veel verwachtingen hebben en alles wat meer op je af laten komen. Als het anders loopt, ga dan niet met de pakken neerzitten. Je komt er vanzelf wel, maar hoe je er komt, moet je op z’n beloop laten.”

Wat breng jij aan de wereld?

“Ik houd van dingen uitzoeken en oplossen en denk graag mee als anderen problemen hebben. Ik denk dat ik daarin veel kan betekenen voor de mensen om mij heen. Hoe complexer een probleem, hoe leuker.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik een groot doorzettingsvermogen heb. Ik doe mijn ding zoals ik het wil en leuk vind, waardoor het leven een stuk leuker wordt. Ik werk gestructureerd, maak mijn eigen keuzes en als er een duidelijk doel is, ga ik aan de slag.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Matthijs van Nieuwkerk. Hij heeft zoveel interesses en kaart met zijn programma zoveel verschillende onderwerpen aan, waardoor mensen geïnformeerd worden. Dat vind ik mooi. Hij inspireert mij als persoon, niet zozeer om wat hij doet. Dat zit in het gemak waarmee hij mensen oprechte aandacht geeft en ervoor zorgt dat iemands verhaal naar voren komt. Mensen hebben iets gedaan en hij laat dit zien.”

Welk vak heb je gemist op school?

“Ik had meer willen leren over een aantal basis dingen in het leven, dus hoe je sommige dingen doet in het leven. Hoe moet je bijvoorbeeld je inkomstenbelasting regelen. Je moet veel zelf uitzoeken als je achttien wordt, maar hier kunnen ze best een les over geven op school, ook al is het terug te vinden op het internet.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Ik zou met mijn ouders en wat goede vrienden willen eten en het over de mooie dingen in het leven willen hebben: de reizen die we gemaakt hebben en al het moois wat we hebben meegemaakt. En ook over wat ik bereikt heb in het leven, zoals mijn eigen huis wat ik in januari heb gekocht. Dat hebben niet veel mensen op mijn leeftijd. Ik houd er van als mensen open tegen je zijn en als ze zeggen waar ze tegenaan lopen. Dat doe ik ook. Hierdoor zijn er geen onuitgesproken zaken die ik tijdens zo’n avond wil zeggen. Ik denk dat ik iets uit de Italiaanse keuken wil eten, een luxere pasta, geen Bolognese.”