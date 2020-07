Nederlanders positief over thuiswerken, maar kantoor aan huis heeft ook nadelen

Nederlanders staan positiever tegenover thuiswerken dan aan het begin van de coronacrisis, zo blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Zowel in maart als in juli werd een representatieve groep Nederlanders ondervraagt over hun ervaring met thuiswerken. Het aantal Nederlanders dat verwacht na de coronacrisis te blijven thuiswerken, is de afgelopen maanden bijna verdubbeld. We staan, of zitten eigenlijk, dus een stuk positiever tegenover ons bureau aan huis.

Blijvende ontwikkeling

Een representatieve groep van ruim tweeduizend Nederlanders is gevraagd naar hun ervaringen met thuiswerken. Door de uitbraak van het coronavirus in maart moesten de meeste Nederlanders thuis kantoor houden en het ziet ernaar uit dat dit een blijvende ontwikkeling is. Ook al is het aantal mensen dat thuiswerkt sinds het begin van de coronacrisis wat afgenomen, zegt 45 procent van de ondervraagden na de crisis vaker thuis te gaan werken.

Nu is thuiswerken niet iets van deze corona tijd. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen dat incidenteel of vaker thuis naar kantoor gaat, al jaren groeiende is. In 2013 waren dit 2,8 miljoen mensen, in 2019 3,5 miljoen. Dit is een toename van 25 procent. De hoogste percentages thuiswerkers waren te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs.

Voor- en nadelen thuiswerken

Er kleven niet alleen maar voordelen aan thuiswerken. Tuurlijk, het is fijn om niet in de file te hoeven staan en we kunnen meer zelfstandig onze eigen tijd indelen. Er kan echter ook een comfort om de hoek liggen, waarbij we het kantoorleven, met alles wat daarbij komt kijken, uit de weg gaan. Zo worstelt een op de drie ondervraagden met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Een kleiner deel ondervindt fysieke klachten (17 procent) of mentale klachten (10 procent).

Toename VPN diensten

Het vele thuiswerken heeft ook gezorgd voor een run op VPN diensten waarmee op een veilige manier op afstand gewerkt kan worden. Thuiswerken brengt de nodige digitale risico’s met zich mee en hackers liggen op de loer. Een vpn kiezen is sinds de corona uitbraak in populariteit toegenomen. VPN diensten hebben het razend druk gehad met het opzetten van beveiligde verbindingen. Met een VPN dienst kunnen thuiswerkers een veilige verbinding leggen naar het kantoor.

Online vergaderen

Het aantal thuiswerkers heeft niet alleen een impact op het openbaar vervoer, maar ook een blijvende impact op hoe we vergaderen. Dit blijven we graag op afstand doen. Het aandeel mensen dat verwacht na de crisis ook vaker te video vergaderen nam toe, van iets meer dan 35 procent naar rond de 60 procent. Van de ondervraagden die ervaring hebben met online vergaderen vindt 55 procent dit net zo productief als fysiek overleg. Eind maart was dit nog 43 procent. Maar of we nu thuiswerken of niet, laten we niet vergeten dat we sociale wezens zijn. Fysiek contact is en blijft belangrijk, ook al hebben we soms moeite met een bepaalde collega.