Sotheby’s veilt zelfportret van Rembrandt uit 1632

Veilinghuis Sotheby’s in Londen brengt dinsdagavond een zelfportret van Rembrandt van Rijn onder de hamer. Het paneel stamt uit 1632 en is dus een vroeg portret van de meester (1606-1669). Het toont hem met een zwarte hoed en een witte kraag. Het zal minimaal 12 miljoen pond ofwel 13 miljoen euro opbrengen, schat Sotheby’s.

Rembrandt beeldde zichzelf tientallen keren uit. Drie zelfportretten zijn nog in priv├ębezit. De vroegste van deze drie wordt nu aangeboden. Het moet aan het eind van 1632 gemaakt zijn, afgaand op de vormgeving van de handtekening die hij maar kort heeft toegepast. Ook is er hout aan te pas gekomen van dezelfde eik als voor een ander schilderij uit dezelfde periode, een ontdekking die deze datering ondersteunt.

Het was een belangrijke periode voor Rembrandt, die zich net in Amsterdam had gevestigd en flinke successen boekte. In hetzelfde jaar schilderde hij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.

Sotheby’s vindt de uitmonstering van Rembrandt op het portret bijzonder: “Het is een nogal formele outfit die normaal gesproken zou zijn gedragen door de personen die hij schilderde, niet door Rembrandt zelf.” Misschien was het schilderij bedoeld als een visitekaartje, denken de deskundigen van het veilinghuis: of om klanten te werven of om indruk te maken op de familie van zijn geliefde en toekomstige vrouw Saskia. Met de afmetingen van 21,8 bij 16,3 centimeter kon het ook gemakkelijk naar haar Friese familie worden gestuurd.

De veiling van de Rembrandt maakt deel uit van een openbare verkoop waarop ook werk van schilders als David Hockney, Francis Bacon en Joan Mir├│ worden aangeboden, waarvoor ook vele miljoenen worden verwacht.