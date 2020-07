Ziekenhuis maakt einde aan mondkapjesverwarring

Wie geen corona heeft, mag toch een mondkapje op in de ziekenhuizen van St Jansdal in Harderwijk en Lelystad. Eerder mocht dat niet van het hospitaal, waarop nogal wat verwarring ontstond. Wie wel corona heeft of klachten die daarop zouden kunnen duiden, moest er een op.

“Mede naar aanleiding van opmerkingen van patiënten heeft St Jansdal het beleid met betrekking tot de mondkapjes aangepast”, aldus het ziekenhuis in een verklaring. “Patiënten die uitsluitend ter bescherming van zichzelf een eigen mondkapje dragen, respecteren wij en hen zal de toegang niet worden geweigerd.”

St Jansdal erkent “dat ons beleid in de afgelopen periode voor verwarring heeft gezorgd. Het is ook niet altijd goed gegaan. Dit kwam omdat het beleid van het ziekenhuis primair gericht was op de bescherming van andere patiënten en medewerkers in het ziekenhuis.”

“Alleen patiënten met coronagerelateerde klachten krijgen een goedgekeurd en geregistreerd masker van het ziekenhuis dat op de juiste manier wordt opgezet. Met een eigen mondkapje is dat niet altijd het geval”, verklaart het ziekenhuis het eerdere beleid.