België waarschuwt voor reizen naar Nederland

België waarschuwt inwoners dat een reis naar Nederland consequenties kan hebben. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van Nederland een oranje bestemming in plaats van een groene gemaakt, wat inhoudt dat er voorwaarden aan de reis zijn verbonden.

De enige reden is het dringende advies van de Nederlandse overheid dat mensen die in de provincie Antwerpen zijn geweest twee weken in quarantaine moeten gaan, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Reizen van Knokke naar Zeeland of van Belgisch naar Nederlands Limburg is wat ons betreft geen probleem”, vult hij aan.

In de provincie Antwerpen gelden vanaf woensdagavond een avondklok en andere strenge maatregelen om de verspreiding van het corononavirus tegen te gaan. Vooral in de stad zelf is het aantal besmettingen de afgelopen dagen snel gestegen.

“Reizigers afkomstig uit de provincie Antwerpen worden na binnenkomst in Nederland geacht in (thuis)quarantaine te gaan”, staat op de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland om te feesten, boodschappen te doen of een dagje uit is dus niet mogelijk.”

Onder meer zorgprofessionals, grenswerkers en transportmedewerkers hoeven niet in quarantaine als ze voor hun werk reizen, tenzij ze gezondheidsklachten hebben. Mensen die terugkeren vanuit Nederland hoeven zich niet te laten testen en hoeven niet in quarantaine te gaan, aldus de woordvoerder.