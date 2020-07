Corona en de zorgverzekering: wat verandert er?

Corona kan ook op de lange termijn flinke gevolgen voor de gezondheid hebben, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Longartsen constateerden onlangs nog dat niet-opgenomen patiënten maar moeizaam herstellen. Volgens het laatste nieuws wordt ook de hartspier mogelijk beschadigd door het virus. Zorgverzekeraars worden dan ook overspoeld met vragen over kosten en dekking.

Corona-zorg

Een herstellende corona-patiënt kan behoorlijk wat zorg nodig hebben. Gelukkig wordt veel daarvan al vergoed uit het basispakket. De huisarts, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg zijn allemaal gedekt. Paramedische zorg daarentegen – fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek – kende tot voor kort nogal wat beperkingen.

Ruimere vergoeding paramedische zorg

Die paramedische zorg lijkt echter wel belangrijk te zijn bij het herstel van Corona, zo constateerde het Nederlands Zorginstituut onlangs. Ze adviseerde dan ook dat een tijdelijke, ruimere vergoeding voor paramedische herstelzorg. Dat advies is overgenomen door de Minister: sinds 18 juli zit de herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in het basispakket.

Dekking en premie basispakket

Dat is uiteraard een prettig idee. Het is echter nog onbekend hoeveel premie we gaan betalen voor onze zorgverzekering in 2021 en welke verzekeraar buiten het basispakket de beste dekking geeft wat dat betreft. Uiterlijk 12 november wordt het mogelijk om zorgverzekeringen te vergelijken. Voor wie het belangrijk vindt om dat in de gaten te houden: het is mogelijk om je nu alvast in te schrijven voor een reminder op de vergelijkingssites.

Onduidelijke kosten

Volgens recent onderzoek van Q&A verwacht 80% van de Nederlanders in ieder geval dat de premie volgend jaar een stuk hoger uitpakt. Logisch, want dat ligt inderdaad nogal voor de hand. Toch is het nog niet zo duidelijk, want ook andere factoren spelen mee: niet-corona-gerelateerde zorg wordt bijvoorbeeld een stuk minder verleend. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het financiële plaatje.

Stijging verwacht

Het Nederlands Zorginstituut is dan ook terughoudend met voorspellingen. Wel heeft ze al berekend dat de uitbreiding van het basispakket het eerste jaar waarschijnlijk ongeveer 27,7 miljoen euro kost. Verder verwacht ze nu dat de kosten van het basispakket met 4 procent zullen stijgen, en dat er 4,5% bij moet voor de langdurige zorg. Verwacht, want er bestaat een goede kans dat er nog wel meer verandert op het gebied van dekking en kosten de komende tijd.

Ziek in het buitenland

In de zorgverzekeringswet is weliswaar afgesproken dat we wereldwijd gedekt zijn voor zorg uit het basispakket, maar daarbij worden Nederlandse tarieven gehanteerd – en die liggen vaak een stuk lager. Ofwel: als je nu ziek wordt in de VS, krijg je maar 28 euro uitgekeerd voor een uurtje fysio terwijl de Amerikaanse therapeut toch echt verwacht dat je 150 dollar aftikt. Reisverzekeraars keren dat verschil niet per definitie uit als je het risico zelf opzoekt. Bovendien wil de regering vakantiegangers niet meer repatriëren.

Goed verzekerd of niet: het is dan ook verstandig om voorlopig in de buurt te blijven, want niemand lijkt er zin in te hebben díe kosten te dekken.