In het Brabantse Terheijden is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand zwaargewond geraakt door een steekpartij op de Bredaseweg. Het slachtoffer is volgens de politie met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Er is een verdachte aangehouden en de politie doet sporen- en buurtonderzoek.