Tussen de stukjes glas in ligt de oorzaak van de kapotte ruit: een bal. Je bent nog net op tijd opzij gesprongen, anders had je het glas in je gezicht gekregen. Maar nu zit je letterlijk met de scherven. Tja, dat gat in het raam mag niet lang open blijven. En zeker ‘s niet nachts, want een vreemde kan zo binnensluipen. Wil je tips voor een kapotte ruit? En wil je ook weten wat een professionele glaszetter doet, die 24 uur per dag beschikbaar is?

De 3 beste tips bij een kapotte ruit

1. Check of je verzekerd bent

Niet alle inboedelverzekeringen beloven een vergoeding bij glasschade. Maar als dit wel in jouw polis is opgenomen, dan moet je zeker contact opnemen met je verzekeraar. Het is ook mogelijk dat je een aparte verzekering hebt voor glasschade: je weet dan zeker dat je goed zit. De factuur van de glaszetter stuur je in beide gevallen rechtstreeks naar je verzekeraar. Niet verzekerd? Dan moet je zelf de kosten voor een nieuwe ruit betalen.

2. Regel snel een noodvoorziening

Je wilt niet 24 uur lang met een gebroken ruit zitten. Daarom bel je zo snel mogelijk met een lokale glaszetter. Die vind je snel en eenvoudig via Glasprobleem Kwijt. Eenmaal ter plekke zorgt de expert voor een noodvoorziening: de kapotte ruit wordt dan provisorisch gedicht. Dit blijft zo tot de expert de echte ruit bestelt en plaatst. Hoe dat gaat, legt hij uitgebreid uit.

3. Ruim de scherven voorzichtig op

Hoewel, in twee gevallen moet je dat juist niet doen. Bijvoorbeeld als de kapotte ruit is veroorzaakt door een inbraak. Een andere reden is dat je misschien eerst nog foto’s moet maken van de schade voor de verzekering. Kunnen de scherven opgeruimd worden? Trek dan een paar dikke werkhandschoenen aan voor je glas gaat oprapen. De scherven mogen niet in de glasbak, want het is vensterglas en dat heeft een speciale samenstelling. Beter is om het kapotte glas in te leveren bij een milieu straat of glashandel.

Hoe snel heb je een nieuwe ruit?

Jouw lokale glaszetter meet de ruit eerst in. Wil je hetzelfde glassoort of wat specialer glas, zoals inbraakwerend en/of zonwerend glas? Overleg met de expert over de mogelijkheden, want er is heel veel keuze in glas. Hierna zorgt de glaszetter voor een noodvoorziening. Dat doet hij vaak door een glasplaat over de kapotte ruit te plakken. Dit houdt zeker stand tot de nieuwe ruit is besteld en geplaatst. Dit duurt ongeveer twee tot drie weken vanaf het moment dat de glaszetter de gewenste ruit bij de leverancier bestelt.

Een echte vakman staat 24 uur per dag voor je klaar

Het zal je maar gebeuren dat er een ruit breekt, want los van de ravage is rondvliegend glas heel gevaarlijk. En wat als dit midden in de nacht gebeurt? Je wilt echt niet gaan slapen met een gapend gat in je woning. Twijfel dan ook niet om een ervaren glaszetter te bellen voor een afspraak, want die is een 24 uurs glasservice wel gewend. Kies ook meteen voor een lokale glaszetter, want die kan snel ter plekke zijn.