Amsterdam waarschuwt voor druk weekend vanwege Pride en zomerweer

Het verwachte zomerweer en de Pride Amsterdam leiden naar verwachting tot een druk weekend in de hoofdstad. De gemeente kondigt daarom extra maatregelen aan. Dagjesmensen worden opgeroepen hun bezoek te verzetten naar een doordeweekse dag.

De toegang tot gebieden met populaire horeca voor de lhbti-gemeenschap wordt gedoseerd en hosts en verkeersregelaars moeten de drukte op diverse plekken in goede banen leiden. Bezoekers van caf├ęs in de Reguliersdwarsstraat moeten reserveren.

Hoewel er geen feesten of evenementen zijn in het kader van de Pride, is er zaterdag wel een demonstratie tegen homo- en transfoob geweld op het Museumplein. Hier kunnen maximaal 7000 betogers terecht. Op het plein worden stippen aangebracht, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. Matrixborden moeten de bezoekersstroom sturen en via social media waarschuwt de gemeente als het Museumplein vol is. Deelnemers worden dringend verzocht na afloop naar huis te gaan en niet naar de binnenstad.