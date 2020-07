Besluit over coronatests voor reizigers vrijdag verwacht

Het kabinet maakt naar verwachting vrijdag bekend of ook reizigers die zonder coronaklachten uit het buitenland terugkeren worden getest op het virus. Eerder zou dit donderdag bekend gemaakt worden, maar volgens een woordvoerder van het ministerie voor Volksgezondheid is er meer tijd nodig.

Reizigers die nu terugkomen uit een land waar code oranje geldt, wordt dringend aangeraden om veertien dagen in quarantaine te gaan. Het kabinet heeft aan het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over het testen van alle reizigers die uit deze risicogebieden komen. Als het OMT het testen van deze reizigers aanraadt, is het mogelijk niet meer nodig dat zij twee weken in quarantaine gaan als ze negatief getest zijn.

Mensen kunnen anderen besmetten zonder zelf te weten dat ze ziek zijn. In februari namen terugkerende wintersporters het virus mee naar Nederland. De vrees bestaat dat terugkerende vakantiegangers deze zomer voor een tweede golf van de epidemie zorgen.