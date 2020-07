CBR-baas waarschuwt voor ‘cowboys’ rond theorie-rijexamens

CBR-directeur Alexander Pechtold waarschuwt voor bedrijven die beloven op korte termijn een theorie-examen te kunnen inplannen, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Naar zijn schatting zijn duizenden mensen slachtoffer geworden van deze “cowboys” in de branche, zo zei hij donderdag bij het NOS Radio 1 Journaal.

De bedrijven “suggereren bij ons te kunnen reserveren”, aldus Pechtold. “Als dit soort bedrijven beloven dat je binnen een maand bij ons terechtkan, moeten er alarmbellen afgaan. De werkelijke wachttijd is twee à drie maanden.”

Pechtold zei dat in reactie op berichtgeving van BNR, donderdagochtend. De radiozender meldde dat het gaat om bedrijven die een eendaagse theoriecursus en aansluitend een theorie-examen aanbieden. Leerlingen wordt beloofd dat ze al volgende week of over twee weken een theorie-examen kunnen doen. Na het overmaken van het geld krijgen leerlingen een paar dagen voor de cursus te horen dat het examen niet doorgaat wegens drukte bij het CBR.

Volgens Pechtold is ook een eendaagse cursus niet mogelijk omdat het een “serieuze opleiding” betreft.

De lange wachttijden bij het CBR hebben onder meer te maken met het coronavirus. Veel examens konden door coronamaatregelen niet doorgaan en moeten worden ingehaald.