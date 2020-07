Derksen, Genee en Van der Gijp praten vrijdag verder

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee praten vrijdag verder over de toekomst van hun programma Veronica Inside. Het gesprek van donderdag leverde niets op. Vrijdag gaan ze om de tafel met hun werkgever Talpa, bevestigt Derksen aan BuzzE.

Hij zegt dat de mannen “midden in een gesprek” zitten en wil er daarom inhoudelijk niets over kwijt. “Het zou onfatsoenlijk zijn om daar nu al iets over te zeggen.” Derksen benadrukt wel dat hij, zoals hij eerder al heeft gezegd, “met niemand ruzie heeft.”

Donderdagmiddag kwam het Veronica Inside-trio in een hotel in Zwolle bijeen om te praten over de toekomst van het programma die na de laatste uitzendingen in juni flink onder druk kwam te staan wegens vermeend racistische grappen en onderlinge onenigheid. Van der Gijp en Derksen voelden zich verraden door hun collega Genee door de opzet van de veelbesproken racisme-uitzending en zeiden geen zin meer te hebben in het programma.

Van der Gijp stelde eerder weinig vertrouwen te hebben in de toekomst van VI. Alleen in een nieuw format zou het geloofwaardig zijn om met z’n drieën terug te keren, meende hij. Talpa vroeg het trio om zelf een oplossing te bedenken.