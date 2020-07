Expo over bombardementen op Hiroshima en Nagasaki

Japanmuseum SieboldHuis in Leiden opent dit najaar een tentoonstelling over de achtergronden en gevolgen van de atoombommen die op 6 en 9 augustus 1945 vielen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Kort na deze Amerikaanse bombardementen capituleerde het land, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Het museum gaat vooral in op de gevolgen van de atoombom voor de mensen en hun omgeving. Inwoners uit Nagasaki en Hiroshima vertellen over de impact van de bom. Ook zijn er, volgens het museum voor het eerst in Europa, objecten uit de getroffen gebieden te zien. Daaronder zijn een horloge dat stil is blijven staan op het tijdstip van de explosie, verbrande kleding en gesmolten muntjes. Verder zijn er foto’s, films en ook kindertekeningen. Er is eveneens aandacht voor Nederlanders die de bombardementen hebben meegemaakt, met name Johan Schram, die als krijgsgevangene in Nagasaki vastzat.

In totaal overleden in 1945 meer dan 200.000 mensen aan de gevolgen van de aanvallen. Later stierven nog eens duizenden Japanners aan stralingsziekte en kanker als gevolg van de bommen.

‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’ zal te zien zijn van 25 september tot en met 17 januari