‘Hoop op stedelijke zero-emissiezones 2025 al bijna vervlogen’

Het is volgens Natuur en Milieu (N&M) nu al bijna onmogelijk om in 2025 in dertig tot veertig Nederlandse gemeentes een zero-emissiezone te krijgen voor goederenvervoer en stadslogistiek. De ingebruikname van de zones is een harde afspraak in het Klimaatakkoord.

Gemeentes moeten de zone minimaal vier jaar van tevoren, uiterlijk eind dit jaar, aankondigen om zo ondernemers en vervoerders de tijd te geven hun vervoermiddelen en logistieke processen aan te passen. Vanaf 2025 mogen leveranciers hun goederen in het centrum alleen nog maar met een schone bestelbus of vrachtwagen afleveren.

Uit het onderzoek van N&M blijkt dat nog geen enkele gemeenteraad heeft ingestemd en slechts een derde van de gemeentes verwacht dit jaar een besluit te gaan nemen. “De hoop dat tientallen gemeentes een emissiezone in 2025 hebben lijkt een jaar na het akkoord dus al vervlogen,” stelt de organisatie.

“Concrete plannen bij gemeentes ontbreken. Ondernemers moeten zich kunnen voorbereiden op het uitstootvrij leveren aan winkels, horeca, de bouwplaats en mensen thuis. We roepen staatssecretaris Van Veldhoven op, op te schieten met de agenda om onze steden leefbaar én goed bereikbaar te houden. En ondernemers die proactief hebben geïnvesteerd in elektrische voertuigen niet in de kou te laten staan,” bepleit directeur Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.