Meer dan 300 nieuwe coronabesmettingen

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 342 nieuwe coronagevallen vastgesteld, het hoogste aantal sinds begin mei. De afgelopen vier dagen lag het aantal nieuwe gevallen boven de 200, nu komt het voor het eerst boven de 300. In de afgelopen zeven dagen zijn 1559 mensen positief getest.

De grootste besmettingshaard is Rotterdam-Rijnmond. Daar zijn 94 gevallen bijgekomen, het hoogste aantal sinds half april. Amsterdam-Amstelland noteerde donderdag 72 nieuwe besmettingen. Dat is meer dan twee keer zo veel als een dag eerder.

In Midden- en West-Brabant werd het coronavirus 27 keer vastgesteld, in Utrecht 23 keer, in Hollands Midden 22 keer en in Haaglanden 21 keer.