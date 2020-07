Pride ziet af van demonstratie op Museumplein

De organisatie van de Pride Amsterdam ziet af van een demonstratie op het Museumplein zaterdag uit vrees voor drukte. “We willen niet onnodig voor problemen zorgen”, zegt een woordvoerder.

De gemeente had net extra maatregelen aangekondigd in verband met een verwacht druk weekend in de hoofdstad, onder meer vanwege de Pride en het mooie weer. De demonstratie tegen homo- en transfoob geweld, die plek bood aan maximaal 7000 betogers, was een van de onderdelen van het alternatieve programma van de Pride Amsterdam. De jaarlijkse feesten en evenementen, zoals de roemruchte botenparade, kunnen vanwege het coronavirus niet doorgaan.

De gemeente kondigde onder meer aan dat de toegang tot gebieden met populaire horeca voor de lhbti-gemeenschap dit weekend wordt gedoseerd en hosts en verkeersregelaars de drukte op diverse plekken in goede banen leiden. Bezoekers van caf├ęs in de Reguliersdwarsstraat moeten reserveren. Ook rond de demonstratie waren maatregelen aangekondigd, zoals matrixborden.

Het programma van de demonstratie is zaterdag wel te zien op Pride TV, dat onder meer uitzendt op de deze week gratis toegankelijke digitale zender OUTtv. “Blijf thuis voor de buis”, roept de organisatie op.

Volgens de woordvoerder was het protest gepland in een tijd waarin het nog niet zo druk was in de stad. De afgelopen tijd komen er steeds meer mensen naar Amsterdam, waardoor het lastig is voldoende afstand te houden. De veiligheidsregio heeft al diverse maatregelen getroffen, zoals eenrichtingsverkeer, het kunnen afsluiten van drukke straten en vanaf volgende week woensdag geldt er op vijf plekken een mondkapjesplicht.