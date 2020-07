Rechter buigt zich in kort geding over veevoermaatregelen

Bij de rechtbank in Den Haag dient donderdag een kort geding over de veevoermaatregelen waarmee het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de stikstofuitstoot terug wil dringen. Het kort geding is aangespannen door de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts.

De organisaties van veehouders eisen dat het ministerie van Landbouw volledige openheid geeft over de onderbouwing van het stikstofbeleid door tekst en uitleg te geven over de berekeningen achter de voermaatregel. Het ministerie liet een ultimatum verstrijken, waarna de organisaties het kort geding aanspanden.

De nieuwe regels schrijven boeren voor hoe hoog per 1 september het eiwitgehalte van krachtvoer voor koeien mag zijn. Doel van de maatregel is het terugdringen van de stikstofuitstoot om daarmee ruimte te scheppen voor woningbouw en infrastructurele projecten. Het ministerie heeft deze limieten vastgesteld op basis van steekproeven van melkveebedrijven. Agrifacts en Stikstofclaim willen deze berekeningen kunnen controleren. Ook willen ze weten of het ministerie wel rekening heeft gehouden met de gezondheidsrisico’s van de koeien als zij minder eiwit krijgen toegediend. Volgens de volgens de boeren is dit slecht voor hun dieren. Ze hebben de afgelopen periode daarom diverse acties gevoerd.