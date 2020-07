Weer coronavirus gevonden op Brabantse nertsenfokkerij

Op een nertsenfokkerij in het Brabantse Boxmeer is het coronavirus gevonden. Het is de 27e nertsenboerderij waar het virus de kop op heeft gestoken. Alle nertsen van de voorgaande 26 zijn geruimd, en dat lot treft ook de 12.500 dieren van het bedrijf in Boxmeer.

Sinds duidelijk werd dat nertsen het virus kunnen oplopen en doorgeven aan mensen, worden wekelijks dode dieren getest op het coronavirus. Zo kwam ook de besmetting in Boxmeer aan het licht. Het overgrote deel van de Nederlandse nertsenhouderijen staat in het oosten van de provincie Noord-Brabant.

Er gelden nog altijd strengere hygiƫneregels en een landelijk vervoersverbod voor nertsen. Nertsenhouders kunnen binnenkort een beroep doen op een stoppersregeling, waardoor zij hun bedrijf kunnen opdoeken zonder er veel bij in te schieten. Voor de coronacrisis was al bepaald dat nertsenfokkerijen vanaf 2024 hun deuren moeten sluiten.