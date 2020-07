Luiers kopen: waar let je precies op?

Bij de komst van een kindje sta je onder meer voor de keuze welke luiers je gaat kopen. De luiers maken gedurende meerdere jaren deel uit van jullie leven. Je wilt natuurlijk dat je kindje de beste luiers draagt voor een betaalbare prijs. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke aspecten om op te letten bij het kopen van luiers. Ontdek hier welke dat zijn.

Juiste maat van de luiers

De juiste maat luiers kopen is van groot belang. Er zijn allerlei maten beschikbaar en dat is niet voor niets. Een luier n de juiste maat zorgt er namelijk voor dat deze goed aansluit op het lichaam van je kindje. Dat voorkomt dat vocht bij de randen gaat lekken. Bovendien voorziet de juiste maat van de luiers in een beter draagcomfort. Zo zijn er bijvoorbeeld voor pasgeborenen bij de Kruidvat al drie verschillende maten. Bijvoorbeeld NewBorn Extra Small met maatje 1, NewBorn Small met maatje 2 en NewBorn Mini met maatje 3. De perfecte maat kies je door naar het gewicht van je baby te kijken. Als je kindje groeit, is het belangrijk om over te stappen naar een grotere maat naarmate de groei vordert.

Luiers bij bijna zindelijkheid

Er komt een moment dat je merkt aan je kindje dat de luiertijd binnenkort tot het verleden behoort. Bijvoorbeeld als je kindje laat weten in de luier geplast te hebben. Of als er ineens belangstelling ontstaat voor het potje. Het is dan nog niet het moment om helemaal geen luiers meer te gebruiken. Er zijn echter luiers die het proces van zindelijk worden ondersteunen. Dat zijn luierbroekjes die je aan- en uitdoet bij je kind als ware het een onderbroekje. Laat je kind ook alvast aan het potje wennen en leg uit wat de bedoeling is. Het luierbroekje is gemakkelijk naar beneden te doen om je kind op het potje te zetten. Of je kind doet het luierbroekje zelf naar beneden. Een voordeel van een luierbroekje is dat er geen sluiting is die minder goed werkt naarmate je deze vaker open en dicht doet. zoals bij een gewone luier.

Gebruik reviews bij het proces

Er is nog een belangrijk element als het gaat om het kopen van luiers. Er zijn je al veel ouders voorgegaan in een keuze voor luiers. Het is dan ook ideaal om naar de ervaringen van anderen te kijken. Er is bijvoorbeeld een reden waarom 40% van de verkochte luiers in Nederland van het merk Kruidvat is. De babybillen blijven namelijk langdurig droog en het gaat hier om luiers van uitstekende kwaliteit voor een Kruidvat-prijs. De reviews geven je verder een goed beeld van wat je mag verwachten. Bijvoorbeeld dat het vocht snel opneemt en zich op een gelijkmatige manier verspreidt. Of dat je baby geen enkele hinder ondervindt van het dragen van een luier door het soepele en zachte materiaal.

Dit is een advertorial.