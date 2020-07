Maastricht warmste plaats: 32,6 graden

In heel Nederland is het vrijdag heet. In Maastricht tikte de thermometer om 13.00 uur 32,6 graden aan. Dat is regionaal de warmste dag van 2020 tot nu toe, meldt Weeronline.

In de loop van de middag loopt het kwik naar verwachting nog verder op. In het zuiden zou het wel eens 36 graden kunnen worden, aldus Weeronline.

In De Bilt werd het vrijdag tot nu toe 28,1 graden. De verwachting is dat ook hier de temperatuur verder oploopt. De laatste keer dat het tropisch warm was in De Bilt was op 26 juni. Het werd toen 30,1 graden. Op diezelfde dag steeg het kwik in Hoek van Holland naar 32,3 graden en daarmee was het tot nu toe de warmste dag van het jaar, aldus Weeronline.

Ook in de avond blijft het warm.