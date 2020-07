Moslims vieren Offerfeest, maar door corona is alles anders

Honderdduizenden moslims in Nederland vieren de komende drie dagen het Offerfeest of Eid al-Adha. Dit is het belangrijkste feest in de islam. Maar door de uitbraak van het coronavirus verlopen de dagen anders dan in voorgaande jaren.

Moslims vieren het Offerfeest doorgaans samen met vrienden en familieleden. Maar dit jaar moeten ze afstand van elkaar houden. Moskeeën gaan alleen open als mensen daar 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat betekent dat kleinere gebedshuizen waarschijnlijk dichtblijven. Onder meer de Blauwe Moskee in Amsterdam, een van de grotere moskeeën van Nederland, houdt een dienst in de openlucht. Ongeveer 600 mensen zullen vrijdagochtend samen bidden in een park, op 1,5 meter afstand van elkaar. In Den Bosch bidden ongeveer 2000 leden van twee moskeeën samen op de velden van voetbalclub BVV. Ook in plaatsen als Utrecht en Lochem zullen moslims buiten bidden.

Bij het Offerfeest herdenken moslims het offer dat Ibrahim (Abraham) volgens de Koran wilde brengen door zijn zoon Ismail (Ismaël) te doden. Op het moment dat hij tot handelen wilde overgaan, zou een engel zijn verschenen die zei dat hij een schaap mocht nemen in plaats van zijn zoon. Om dit te gedenken, laten moslims een schaap, geit of rund slachten.

Door reisbeperkingen naar Turkije en Marokko blijven veel moslims waarschijnlijk in Nederland om het Offerfeest te vieren. Daardoor zal er hier meer vraag naar vlees zijn dan in andere jaren. De dieren moeten in erkende slachthuizen worden gedood, maar de controles daarvan stonden door corona even op losse schroeven.