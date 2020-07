Nederlanders pakken liever de auto: explosieve groei tweedehands auto’s

De verkoop van nieuwe en tweedehands auto’s stijgt sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld. We gaan weliswaar weer wat meer op pad, maar veel mensen vermijden het OV om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We pakken liever de auto. Met name de online aankoop van tweedehands auto’s is explosief gegroeid als ook het gebruik van deelauto’s en private lease.

Nog steeds minder mensen in het OV

De bezettingsgraad van treinen, bussen, trams en metro’s ligt nog altijd op slechts 55 tot 60 procent van het niveau van vóór de coronacrisis. Het aantal reizigers zal op korte termijn niet op het oude niveau komen, door vrees op besmetting, voorlopig nog thuis blijven werken, zich niet comfortabel voelen bij het dragen van een mondkapje of in het geval van studenten, digitaal onderwijs krijgen.

Liever de auto dan het OV

Uit het kwartaalinzicht van de Vereniging van Financieringsmogelijkheden in Nederland (VFN) blijkt dat het leengedrag verandert van consumenten door de coronacrisis. Ook uit hun onderzoek blijkt de trend van consumenten om liever de auto te gebruiken dan het openbaar vervoer. De intentie van mensen om een nieuwe auto aan te schaffen is behoorlijk toegenomen. 66 procent van de consumenten wil graag binnen zes maanden een auto kopen. De voornaamste reden hiervoor is dat de kans om een infectie op te lopen kleiner is.

De juiste autoverzekering

Bij de koop van een auto hoort uiteraard ook de juiste autoverzekering. Er was even sprake of de premies van autoverzekeringen niet omlaag moesten, toen er tijdens de lockdown minder auto’s op de weg waren. Het aantal verkeersongevallen is in die tijd met de helft afgenomen, zo blijkt uit statistieken van de politie. Hier is geen sprake van, omdat de hoogte van premies gebaseerd zijn op een langere periode. Daarbij is de verkeersdrukte alweer enige tijd bijna terug op het normale niveau. Consumenten die van plan zijn om een autoverzekering af te sluiten, kunnen terecht bij de autoverzekering vergelijker van UnitedConsumers.

Auto trends

Als we verder kijken naar de autoverkoop en het jaar 2020, dan zijn er een aantal trends waar te nemen. Zo worden er minder diesel auto’s verkocht. Dit komt voornamelijk door het Nederlandse belastingbeleid. De aankoop van en het rijden in een diesel wordt financieel zwaar bestraft. Elektrische auto’s zijn populair. In de tweede helft van dit jaar zal er waarschijnlijk nog meer vraag zijn naar elektrische auto’s, mede omdat per 1 januari 2021 het bijtellingstarief omhoog gaat. Verder zitten zakelijke lease en private lease als alternatief voor een nieuwe auto flink in de lift. Dit was vorig jaar al het geval, waarbij er sprake was een gezamenlijk marktaandeel van maar liefst 52 procent. Dit jaar lijkt private lease goed stand te houden. Ten slotte is de tweedehandsauto toch wel de grote winnaar van dit jaar. In mei werden er ruim 111 duizend occasions verkocht. Dit was een van de beste maanden ooit voor de vakhandel.